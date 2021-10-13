疫情指揮中心指揮官陳時中今下午例行記者會宣布，今日將有政府自購的136萬劑AZ疫苗抵台，行政院長蘇貞昌稍早在臉書曝光疫苗裝載上機影片，蘇貞昌表示，政府自購的136萬劑AZ疫苗，今天中午自曼谷出發，預計稍後將運抵台灣。

蘇貞昌表示，政府全力確保疫苗穩定到貨，指揮中心也不斷開放更多年齡層預約接種疫苗。目前台灣的第一劑疫苗覆蓋率已經接近60％，指揮中心稍早也公布第12期的疫苗接種資訊，請國人同胞多留意。

蘇貞昌再次提醒民眾，及時預約、準時接種，一起建立防疫韌性，讓大家能安心大力振興。