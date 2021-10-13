因為新冠肺炎疫情從3月延到10月才進行的的2021印地安泉網球賽，台灣女子好手謝淑薇於女雙晉級到4強，13日8強賽結束後，風趣幽默的她戴上恐龍頭套受訪，受到球迷與賽事官方注目，WTA與印地安泉官方推特都分享「恐龍淑薇」受訪的可愛影片，分別用「指標人物」、「傳奇」稱讚謝淑薇神來一筆的舉動。

賽後場邊訪問，主持人請謝淑薇談談恐龍頭套，她笑著說：「這是訓練室的工作人員給我的。這一整個賽季他們好認真、幫了我好多忙，昨天給了我這個頭套，因為裡面一位女職員生日，她戴了這個頭套，她希望我也可以戴，我就想：『好呀，沒問題。』」

WTA與印地安泉官方推特都分享謝淑薇戴著恐龍頭套受訪的影片，WTA寫道：「指標性人物！」印地安泉賽會則寫：「用一個字代表謝淑薇：『傳奇』。」兩篇推文也都放上恐龍表情符號，謝淑薇之後也在個人臉書粉專放上照片，表示：「你的恐龍與她的騎士進入四強。」