台中市65歲陳姓男子，在網路交友軟體上認識1名綽號「萍萍」的女子，2人相談甚歡，某日「萍萍」要求陳男到超商購買遊戲點數並加入會員，才能約碰面，超商店員聽到購買「遊戲點數」，立刻報警阻詐；另林姓7旬老翁，日前到銀行匯款向行員說，他下載「全球信託」APP，入會費要繳111萬元，每個月有投資報酬率，行員報警，員警提醒是「拔插頭」詐騙老梗，呼籲投資前要「停、看、聽」。

以為愛情來了！陳姓男子使用交友軟體在網路上認識「萍萍」的女子，雙方相約見面，但須至超商購買遊戲點數加入會員，市警第二分局文正派出所，警員賴枻洋至現場阻詐，果斷又專業的勸導，當場使陳男恍然大悟頻頻點頭，守住自己的荷包。

日前林姓7旬老翁至銀行臨櫃欲匯款111萬元到某個人帳戶，因金額龐大，銀行行員警覺有異，啟動金融機構臨櫃關懷提問機制，老翁表示是要投資，永興派出所警員洪暄富、楊明杰獲報到現場阻詐，及時保住老翁退休老本，成功阻詐。

警方指出，老翁起初不願相信，表示朋友已經使用好幾個月都有拿到投資報酬，自己也躍躍欲試，經過警方與行員輪番勸說，告知「正常投資不會要你匯錢到個人帳戶」、「所謂的獲利都是自己的本金」，並當場查詢經濟部商業司網頁，發現查無該公司。

警方表示，詐團請民眾先下載APP，線上並有老師指導投資，一開始有獲利，其實是民眾的錢，等到被害者投入更多資金，某天突然被「拔插頭」，本金「石沉大海」，尤其是身旁若有朋友鼓吹、保證更容易掉進陷阱。

台中市警第二分局長陳家銘說，投資前務必「停、看、聽」，審慎確認交易平台或機構是否合法，若對方聲稱投資能穩賺不賠，幾乎都是購的，千萬不要貿然聽信，務必要提高警覺，以免受騙上當，有疑問可撥打165反詐騙專線，或向派出所請求協助。