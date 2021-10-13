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大陸河南省一名阿嬤日前因為擔心家中飼養寵物狗會咬人，便擅自以10元人民幣（約新台幣44元）為價格把狗賣給狗販，目睹全程的孫女難過的哭倒在地，而阿嬤則笑著接過紙鈔，影片曝光後，在陸網引起譁然。

綜合陸媒報導，河南省一處農村的婦人因憂心家中飼養的狗會咬人，於11日間把孫女飼養2年的狗，以10元人民幣賣給狗販，而小女孩不捨要將形同家人的狗狗送走，難過地在地上崩潰吼著，「不要」。

影片的下一秒鐘，女孩還試圖搶走阿嬤自狗販手中接過的10元紙鈔，並交還給狗販希望能取消交易，無奈仍沒辦法改變阿嬤的決定，下個畫面中，阿嬤面帶笑容再次接下10元紙鈔，而小女孩只能眼睜睜看著狗販帶走她的狗揚長而去。

影片很快的網路上發酵，不少網友不捨小女孩痛哭，紛紛留言痛批阿嬤怎能如此心狠手辣，「殘忍」、「這些人不配做家長」、「孫女都哭成這樣了怎麼忍心」。

但也有部分網友認為，若狗真的咬傷人，後果恐不是住在農村的阿嬤負擔的起，「農村的老太太一年也賺不了多少，狗也不會打疫苗，一咬人就是幾千塊的事」、「如果狗狗咬了小女孩，那賣掉他是不是也合情合理？」