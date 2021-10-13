22歲俄羅斯辣模娜塔莉(Nata Lee)本名為Natalya Krasavina，有天使臉孔、D級魔鬼身材，還擁有夜店DJ身分，身材火辣的她和模特兒公司Mavrin Studio的創辦人Mavrin似乎關係匪淺，娜塔莉也常發文曬出逆天身材，至今已經累積超過654萬粉絲，日前她再曬出比基尼照，曼妙身材曲線引起暴動。

娜塔莉出身於莫斯科，由於和Mavrin都是俄羅斯人，她在加入公司後2人便互動密切，不但時常拍情慾流動的情侶形象照，他們也常被拍到出雙入對，Mavrin更曾公開表示他喜歡金髮黑皮膚的女生，和娜塔莉的外型完全相符合，讓2人的緋聞不脛而走，但他們始終沒有正面回應。

日前娜塔莉在IG曬出身穿白色比基尼的照片，她將一頭金髮隨意撥到一旁，由於穿著高跟鞋蹲下，雙手扶著頭，儘管她有穿著激短熱褲，衣物卻還是都剛好被遮住，乍看下就像是娜塔莉全身一絲不掛，還露出了深邃事業線，雙球感覺隨時都會走光，性感尺度破表。

貼文一出，立刻引來將近40萬人按讚，不少網友都深陷在她的狂野魅力當中，娜塔莉也在文中問道：「你覺得最漂亮的女孩住在哪個國家？」讓網友紛紛暴動狂刷俄羅斯，還有人直呼，「就在我的手機上」、「一個名叫IG的國家」、「在我看來是俄羅斯」、「烏克蘭」、「義大利」、「印度」。