天后李玟（CoCo）83歲母親驚傳在家附近散步時，突遭到野豬攻擊，導致多處骨折、右半身癱瘓，對此，李玟姊姊李思林也證實，心疼母親整天只能躺在床上休息。

香港市區近年頻傳有野豬出沒，市民遭到攻擊的情況不少，沒想到李玟媽媽深受其害，據《東網》報導，李玟姊姊李思林透露，媽媽被野豬攻擊後跌倒，導致一邊的手肘和骨盆被撞碎，須立即動手術，目前身體還是相當疼痛，只能躺在床上休息。

李玟媽媽日前慶83歲生日。(圖／翻攝自李玟微博)

李思林也心疼媽媽不能平躺，只能側睡，「一星期以來瘦了好多」，她也連絡相關單位正視野豬襲擊問題，不過目前還未見到任何因應措施。李玟和家人感情相當好，7月時才替媽媽慶祝83歲大壽。

她也感性說到「從小就有個願望，就是可以讓媽媽享福」，因為媽媽獨自撫養3個女兒長大，小時候她都讓女兒先吃飯，因為怕她們不夠吃，所以都等她們吃完才會吃剩下來的，「媽媽對我們的愛，她的偉大都深深地在我腦海裡，媽媽我永遠會好好的照顧你，你養我小，我養你老。」

而如今媽媽遭到野豬襲擊，雖然李玟沒有出面回應，也沒在社群平台發文，但想必她得知後也一定會很傷心。