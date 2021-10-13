惠婷以一頭黃色頭髮造型現身，笑稱「煉獄杏壽郎」。（拍謝少年提供）

「台灣土產搖滾樂隊」拍謝少年以《歹勢好勢》專輯入圍本屆金音獎最佳樂團、最佳搖滾專輯，他們開心表示：「這是一張因疫情誕生的專輯，雖然也因為發片再次被疫情而打亂，還是感謝所有粉虱力挺支持，希望繼續用搖滾精神陪伴大家骨力走傱！」

新歌〈百百人生〉邀請到Tizzy Bac主唱陳惠婷獻聲，身為迷弟的三位團員，能跟偶像合作，不但美夢成真，更大讚惠婷的「這條我處理」相當帥氣。先前國慶晚會拍謝少年跟惠婷首次同台合唱新歌，更預告久違的現場演出將正式起跑。

〈百百人生〉是拍謝少年成團以來最具冒險的創作，請到惠婷合作，團員維尼表示：「 Tizzy Bac的三件式搖滾現場巨大能量是我們的音樂啟蒙，能跟惠婷合作不僅是美夢成真，更希望能向她看齊。」惠婷收到合作邀請先是稱讚拍謝少年「真是一個真誠的樂團！」得知歌曲描述一段兄妹之情後，更笑說：「難得可以當別人的妹妹感覺真是不錯。」

雖然台語並非惠婷的母語，卻能短時間找到合適氣口，拍謝少年大讚她的語言天份，更被她帥氣的唱出「這條我處理」感到相當佩服，認為只有惠婷能表現出〈百百人生〉的箇中滋味。