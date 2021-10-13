駐德代表謝志偉國旗告白風波、華視總經理莊豐慶稱中華民國為幽靈國惹議，國民黨立委賴士葆質疑，這兩位都是蔡政府用公帑聘用的棋子側翼，用來帶風向，給他們頭銜是為著可以握有發言權，公然宣揚台獨理念，與蔡政府裡應外合、唱雙簧、沆瀣一氣。

賴士葆指出，駐德代表謝志偉國旗告白的不當發言，總統府說尊重，還肯定他熱愛國家，蔡英文既然在乎國旗，駐德代表汙衊國旗，就應該訓斥，怎可說尊重，這樣就表示蔡英文認同謝志偉的言論，而莊豐慶稱中華民國為幽靈國，華視說那是個人史觀，與華視無關。

賴士葆強調，蔡政府幾年來晉用人才都是以意識形態作為拔擢的標準，所以連大法官、監察委員、中選會、NCC這些表面獨立機關，在立法院行使人事同意權的時候，準提名人大都毫不避諱地以捍衛政黨的立場為馬前卒姿態，而不是憲法規定的應該跳脫黨派立場。

賴說，當他們公開表態挺獨的政治立場，飲水思源向民進黨表達感謝提名的恩惠，選上之後也就恰如其分地淪為政黨的附隨組織。

賴士葆直言，幾年來，謝志偉沒有讓台德關係提升，國人苦等BNT疫苗的時候，駐德代表處也沒有發揮實質影響力爭取疫苗，謝志偉對於國內政治事務和意識型態的問題著墨更多，把他擺在德國是不適才也不適所。

賴士葆怒轟，謝志偉、莊豐慶更適合當名嘴，既然不務正業，不該再浪費納稅人的血汗錢，以高薪俸祿養他們來當民進黨宣揚台獨理念的馬前卒。