「好感動，N01回來了！」今年1月底，有1隻虛弱黑面琵鷺在台南安南區被鳥友發現有異狀，即時撿回一命，經救治後，2月10日被繫上國際標準腳環編碼「N01」（N-01）野放，昨天有鳥友在台南四草野生動物保護區拍照時，發現「N01」再度回到台南度冬，感動不已。

台南拍鳥俱樂部會長黃蜀婷說，腳上繫著編號「N01」的黑面琵鷺，12日在四草野保區現蹤，拍鳥俱樂部鳥友鄭宗達拍到很清楚的腳環編號，才敢進一步確認「真的就是牠」。眾鳥友們知道牠在經救治健康北返後，再度重回台南度冬，大家都直呼好感動。

「N01」的黑面琵鷺重返台南度冬。（拍鳥俱樂部鳥友鄭宗達提供／曹婷婷台南傳真）

編號「N01」的黑面琵鷺，今年1月底在安南區一處魚塭被人拾獲，當時經鳥友通報這隻鳥疑似等過「紅綠燈」，後來發現原來是虛弱、生病了，經鳥友通報後，即時救了牠一命。經救治休養1周，總算康復。

隨著這隻黑琵康復，也由台南鳥會為牠繫上藍色國際標準腳環，及藍紅色環並背上衛星發報器，成為台灣國際編碼「N」新一輪的第1隻黑面琵鷺，目前「N」編號則已經排到「N11」，即第11隻。