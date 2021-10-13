外交部人事異動，駐帛琉大使周民淦將返台接任亞太司司長，駐斐濟台北經貿辦事處代表黎倩儀接任駐帛琉大使，至於現任亞太司司長曾瑞利則將接任外交部南部辦事處處長。

我駐帛琉大使館今天在臉書發文指出，帛琉總統惠恕仁(Surangel S. Whipps Jr.)、參議長Hokkons Baules、眾議長Sabino Anastacio12日共同為周民淦大使夫婦餞行，副總統席嫵杜(Uduch Sengebau Senior)、北大酋(Reklai)、南女王(Bilung)、參、眾議員、內閣首長、州長及州議長、傳統帛琉婦女會議(Mechesil Belau Women Conference)成員等帛琉政要，以及日本駐帛琉大使Akira Karasawa、澳大利亞駐帛琉大使Richelle Turner等駐帛使節團都出席這場歡送酒會，現場氣氛溫馨，大家都對周大使即將離任感到不捨，並祝福周大使未來履新順利。

惠恕仁總統、北大酋、Baules參議長及Anastacio眾議長在致詞時均肯定周大使任內對台帛關係的付出，雙方在基礎建設、醫療、農業、教育、文化、觀光及體育等各項領域均有卓越的合作成果，並認為台帛兄弟邦誼必將在此良好基礎上持續向前邁進。

為了表彰周民淦任內對台帛關係的重要貢獻，帛琉參、眾兩院通過聯合決議文，各州州長及州議長也聯合頒贈獎狀。周民淦也強調他已成為帛琉大家庭的一員，未來將以日前被授予傳統領袖頭銜「Ngirachesimer」(Mr. Door即「機會創造者」）的身分在新職位上持續支持台帛關係。