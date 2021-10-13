行政院長蘇貞昌昨接受國民黨立委鄭麗文質詢時，拋出「不會像你們這樣袂見笑」，引發爭議。國民黨主席朱立倫今天砲轟，蘇貞昌竟用如此惡劣的態度、汙衊的語言，侮辱女性國會議員，絕非民主國家的行政院長該有的態度，蔡英文總統應該讓侮辱女性國會議員的閣揆下台。

國民黨下午舉行立院黨團幹部布達授證儀式，朱立倫致詞先感謝黨團幹部與各委員會委員長的帶領，隨後話鋒一轉，談到昨天鄭麗文遭蘇貞昌回擊「袂見笑」一事，朱立倫力挺鄭麗文，指鄭麗文整場質詢有深度且有內容，強力代表民意，閣揆應該是政策性答覆，而不是情緒性發言，但卻看到蠻橫無理的蘇貞昌，侮辱國會尊嚴、女性同胞，嚴重藐視國會。

國民黨主席朱立倫（中）13日主持立法院黨團幹部布達授證儀式時，批評蘇揆不但嚴重傷害國會尊嚴，更是對全體女性同胞的汙辱，除了道歉，更應該下台負責，並要求同是女性的蔡英文總統表態，一起譴責。左為國民黨祕書長黃健庭，右為國民黨立法院黨團總召費鴻泰。（黃世麒攝）

朱立倫再次強力呼籲立法院長游錫堃、副院長蔡其昌，以及各黨團，要共同捍衛國會尊嚴，千萬不能因為黨派之私，袒護侮辱國會的蘇貞昌，而蘇貞昌不但要道歉，更沒有資格擔任閣揆，應該要下台負責。

國民黨主席朱立倫（左）13日主持中常會，頒發實踐二等獎章給前祕書長李乾龍（右），並主動上前擁抱，感謝李長期以來對黨的奉獻。（黃世麒攝）

朱立倫反問蔡英文總統，身為中華民國第一位女性總統，可以容許女性國會議員在國會殿堂遭受這樣的侮辱嗎？作為國家領導人，就應該大力為受到屈辱的女性國會議員，表達正義之聲，一起譴責閣揆。