美國聯準會三位決策官員周二表示，美國經濟已經復原到足以讓央行開始撤回其危機時期的支持措施，此番發言強化聯準會最快將在下個月開始縮減每月購債規模的預期。

聯準會副主席克拉里達（Richard Clarida）在國際金融協會（Institute of International Finance）的線上年會中表示：「我個人認為，在我們穩定物價的任務方面，我們已經超越了「進一步取得實質進展」這個標準，而在我們促進就業的任務方面則幾乎達成目標。

他指的是聯準會此前所做的承諾，在美國經濟已經達到這兩大任務的標準之前，每月購買1,200億美元美國公債和不動產抵押貸款證券（MBS）的政策將維持不變。

克拉里達表示，聯準會決策者在上次的會議達成共識，即「可能很快就有必要」縮減購買資產規模，並可能在明年中結束。

克拉里達的說法呼應其上司、聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的看法，此前鮑爾曾表示，美國9月的就業報告不需要令人驚豔或非常強勁，央行就可以準備在11月啟動縮表。

亞特蘭大聯準銀行主席波斯提克（Raphael Bostic）和聖路易斯聯準銀行主席布拉德（James Bullard）周二在各自的活動中，亦表態支持11月開始縮減購債。

波斯提克接受《金融時報》採訪時表示，我認為已經取得了這個進展，我們越早開始行動越好。

布拉德在接受CNBC採訪時則表示，他希望在2022年第一季之前結束縮表，如此一來當通膨居高不下且甚至漲得更高，「必要時，聯準會可能在春季或夏季升息」。他並表示，這樣的舉措不必犧牲勞動力市場的增長。

上周五美國勞工部公布9月非農就業新增19.4萬人，遠不及市場預期。但布拉德表示，他預期今年第四季和明年第一季的就業增長將回升，帶動失業率跌破4%，並在明年春季時達到疫前水準。

聯準會在上次會議時預估到今年底失業率將降至4.8%。而上周五公布的指標就業報告顯示美國在上個月就已經達到了這個預測。