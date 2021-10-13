民眾領到五倍券後，開心思考要如何花用，而社福團體受到新冠肺炎疫情衝擊之下，不僅捐款減少連實體募款或愛心園遊會都被迫取消，轉向希望民眾將手中的五倍券捐出來幫助弱勢族群，不少社福團體甚至推出捐款滿額禮，不論是捐贈紙本券或是數位捐款都能獲得小禮物，希望民眾運用五倍券放大愛心。

桃園家扶中心主任張伏杉說，去年收到民眾捐款三倍券感到驚喜又意外，金額總計有13萬餘元，今年新冠肺炎本土疫情影響整體社會經濟，也讓捐款短收2至3成約80萬元，家扶每年舉辦愛心園遊會，今年因考量到疫情及攤位招募不順利，35年來首度停辦，但愛心送暖活動持續進行，因孩童上學需自備水壺，發現弱勢家庭中的孩子大家多半都是寶特瓶重複使用，不能裝熱水也有健康疑慮，希望民眾以1000元認購一組2支保溫瓶送給家扶家庭，也可使用紙本五倍券認購。

真善美社會福利基金會去年則收到民眾近3萬元三倍券捐贈，社會資源處長黃小芳說，疫情嚴峻時期各社福單位捐款都減少，但多多少少還有收到捐贈物資，但隨疫情趨緩，民眾的愛心熱度也跟著降溫，原本6月要舉辦的實體義賣活動被迫取消，10月起改為線上義賣，也正好趕上這波五倍券商機，民眾可使用五倍券購買商品做愛心，或是直接捐贈也可獲得愛心廠商所提供的各項產品。