由台灣永續能源研究基金會舉辦的第14屆「TCSA台灣永續獎」於10月13日舉辦頒獎典禮，明基材料以「水資源節用再利用，創造永續循環經濟效益」榮獲「台灣永續發展目標行動獎」，水資源管理的績優表現，繼2020年獲得經濟部「節約用水績優單位選拔甲等」後再受肯定。

明基材料長期投入節水行動，成效顯著，桃園廠2020年全廠水回收率高達93.8%以上，優於工業區一般規定70%；每滴水在製程可重複使用5.6次，全廠更高達15次，相當於節省58.7萬噸用水量，約當石門水庫有效容量之3%，同時減少產生230.4噸CO2，節省1550萬相關處理費用，桃園市長也曾親臨參訪並肯定桃園廠區的節水績優表現。 明基材料水資源管理已執行多年，近年更是不留餘力的進行節用及回收再利用，桃園總部更是訂定2025年使用水量相較2018年減少10%為目標。從水資源的源頭減量做起，搭配水資源回收再利用的提升，鎖定製程、鍋爐及空調系統等三大面向進行改善，架設廠內再處理系統，將雜排水分流進行回收再利用。以桃園廠的生態池為例，全池用水均來自以生物膜法進行汙水處理後的回收水，因為水質很乾淨，甚至會吸引鳥類及青蛙來此長期棲息，實踐回收水再利用達到環境永續平衡。

考量近年來全球氣候變遷，影響水資源供給，利用天然資源-雨水，增設雨水收集儲留設施，進而增加可使用的水源，變相為公司「開源」，減少自來水的消耗。另搭配FMCS即時監測系統監控用水情形，使水資源使用效率達最佳化。期間設置全台第一套運轉成功的Tubular MBR，系統特色為，設備於生物槽外，污泥增生和衰減幾乎在平衡狀態，降低廢污泥產生及減少相關處理費用。根據既有的成果，未來也將依計畫推展至新竹、雲林及其他大陸廠區，希望其他廠區能複製甚至是更上一層。