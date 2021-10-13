友達13日宣布，以「最綠面板循環績效」及「社創點星計畫」，分別獲得第一屆台灣永續行動獎「環境永續」和「社會共融」最高榮譽金獎肯定。在超過200件永續專案中，友達獲得雙項金獎的殊榮，其將循環經濟概念導入面板全生命週期的策略、透過合作網絡扶植社會企業，以及結合企業志工深化內外影響力的永續推展效益，深獲評審肯定。

第一屆「台灣永續行動獎」（Taiwan Sustainability Action Awards，TSAA）由台灣永續能源研究基金會主辦，以表揚企業實踐聯合國17項永續發展目標（SDGs），鼓勵企業結合自身的核心能力為宗旨，並建立可擴展、可複製性的成功模式，進一步擴大社會正向影響力。

呼應聯合國永續發展目標「循環生產」的精神，友達於2020年領先業界，開發第一支使用再生塑料的顯示器，獲得全球面板業首張UL3600循環係數認證，以全面且有效的驗證機制，檢視產品循環度，並持續評估將再生塑料導入至不同產品，擴大應用範疇。友達的循環經濟策略包含「製造」、「產品」、「供應鏈」三大面向。在製造面，推動原物料減量與廢棄物管理，並將創新技術延伸推展至各廠區，於2020年為每投片玻璃基板面積節省近50％的原物料消耗。在產品面，友達在設計階段優先考量可回收性，並採用再生料，降低產品對環境的衝擊。供應鏈方面，友達多年來推動包材回收機制，另結盟供應商夥伴整合創新技術，將廢棄物加值運用，創造更多循環價值，並積極與外界網絡互動，投入議題分享與交流，期在綠色績效上，能與客戶擴大綠色品牌價值。

社會共融方面，友達永續基金會的「AUO STAR社創點星計畫」，號召公司同仁、供應鏈及集團企業，聚集社會企業永續經營的能量，關懷弱勢、小農、生態、教育等議題。繼連續19年發起幫助偏鄉學童的「圓夢計畫」後，友達於2020年起，更與公益群眾募資平台合作，擴大募捐來源，同時提升社福機構募資能力。邁入第16年，幫助弱勢學童向學的「老實聰明獎學金」更與「為台灣而教」（Teach for Taiwan，TFT）合作，創新校園科普環教計劃，將資源帶入偏鄉，幫助近2500名弱勢學童。植樹活動更攜手林務局，計畫性地種植沿海保安林，守護台灣海岸生態。友達持續透過「愛心、綠色、教育、文化」四大志工，集結超過7萬人次的力量，響應各項由友達發起的永續行動，並持續以互補、合作、共創理念擴大與外部合作，創造企業與社會互利共榮。