財團法人台灣永續能源研究基金會主辦之「2021TSAA台灣永續行動獎」13日揭曉獲獎名單，群創以「首創全球廢液晶回收技術，促進綠色經濟」榮獲金獎最高殊榮肯定。

今年台灣永續行動獎（Taiwan Sustainability Action Awards，TSAA）為國內最具代表性之永續經營評比—「TCSA台灣永續獎」所新增之特獎，藉以表揚各界在實踐永續發展目標之卓越貢獻，並結合首屆台灣永續發展目標論壇盛大辦理頒獎典禮，將台灣永續成果耀眼國際。

群創總經理楊柱祥表示，群創積極響應聯合國永續發展目標SDG12：促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式，同時透過智慧製造與智慧營運，全盤再檢視從價值鏈之各細節中尋求創新改善的機會，朝『資源可持續回復，循環再生』之目標推進，持續致力公司治理、環境、社會的永續價值提升。」群創身為全球前四大液晶面板供應商之一，為解決逐年增加之液晶顯示器廢棄量，將持續深耕研發更友善環境及再利用價值的處理技術，致力解決過去數十年全球廢液晶回收的難解課題。

群創成立全球首座全自動化萃取液晶工廠，於2017年與工研院攜手合作研發廢液晶回收技術，隔年更於廠區內投入「廢液晶面板再利用處理系統」工程建設，建造液晶萃取純化產線；2020年已達每套系統每月可處理200噸之廢液晶面板，群創讓廢液晶有效再生與重回製程使用，除達到減廢之外，更樹立循環經濟之成功新典範。