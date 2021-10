跨欄歌手Zing目前持續創作,預計每個月推出一首單曲。(白晝之樂提供)

跨欄歌手 Zing,在疫情期間不間斷的創作,先在7月中推出輕快的療癒陪伴歌曲〈B With U〉,為了在無法群聚的情況下拍攝MV,Zing和經紀人二人在車上完成拍攝,經歷了全程不敢喝水、不能飲食、沒有地方能上洗手間的難忘拍攝過程,持續的創作,在上個月收到KKTV的邀約,有二首作品獲選為台灣首部遠端劇「隔離後見個面,好嗎?」的片頭及片尾曲。〈B With U〉為片頭曲,片尾曲則是為劇情量身打造的〈 When We Meet Again〉。

從國中開始加入田徑隊專修跨欄項目的Zing,一直到大學畢業將近十年的運動生涯,運動幾乎沒有中斷過,尤其是他從跨欄選手跨行到「歌手」這個行業,更需要注意身材的維持,但是今年5月開始的三級警戒卻讓他大破功,因為不能出門健身運動,開始在家叫外送美食,短短三個月的時間竟然胖了6公斤 。

9月疫情趨緩,工作開始陸續恢復,他驚覺身材走樣,馬上回到操場跑步訓練,利用假日和平日上班前的早晨時間訓練,搭配網路瘋傳的168飲食法,每天只有8小時內可以進食,他買了大量的雞胸肉、牛排、蔬菜回家煮、帶便當上班,也戒了最愛的珍珠奶茶、戒甜食,一周內就成功減掉6公斤,恢復了標準體重70公斤。

他平日的正職是兒童體能適教練,目前維持一周2-3次的跑步,建議 :「每個人體質不同,但如果能在戶外慢跑,能有半小時的慢跑已經是很不錯的全身運動,也可以在網路上看影片教學,網路很方便,有室內可以做的運動,我之前也有在網路上看不少影片跟著運動,但最好的方法是可以找專業的教練上課。」