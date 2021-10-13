基隆地方法院今天針對國民黨基隆黨部執行拍賣作業，總計2筆建物，分別位在信義區、七堵區，第一次拍賣無人投標均流標。對此，國民黨基隆市黨部主委蔡智潁表示，民進黨現在應關注民生經濟，不是對政黨無情追殺。

今天上午11點基隆地方法院於民事執行處投標室開標，2建物第一次拍賣無人投標均流標，知情人士透露，依過往不動產拍賣經驗，首拍流標很常見，加上市黨部僅拍地上物，更為不易，大概1個月後會進行第2次拍賣，會由民事執行處減價拍賣，至於實際拍賣日期以法院公告為準。

對此，國民黨基隆市黨部主委蔡智潁說，民進黨因關注民生經濟、疫情防疫，不是對政黨無情追殺，政治人物可以殘酷，但不能沒良知，可以狡詐但不能無恥，他說，這次拍賣雖流標，但未來黨部事勢必要搬遷，會盡快另尋地方租賃，將繼續號召同志為國民黨努力，為台灣、中華民國努力，相信中國國民黨是為人民而生、為民族而奮起、為自由而存在。

蔡智潁指出，目前黨部只有3名黨工是中央黨部派任，並給予薪資，其餘皆是義務職，會從中央提撥微薄的經費中，抽出一些補助車馬費，原則上都是志工性質，他喊話，希望黨員同志可以一同擔任志工，協助黨內業務，同時也會集結大家盡力守好市黨部這塊土地。

國民黨基隆市黨部有2筆土地，分別位在信義區義四路的市黨部，以及位在七堵區南興路的區黨部，2棟皆為4層樓建物，各有一座大禮堂及辦公室，占地總計774坪。因國民黨積欠黨工退休金，市黨部產權遭不當黨產委員會拍賣，依司法院法拍屋查詢系統顯示，市黨部建物最低拍賣價格為4975萬元，七堵區黨部建物為1790萬元。