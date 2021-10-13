一名倉儲物負責人，日前欲結束營業，考量大量堆積在倉庫內的大量嬰用品無處放置，因決定以愛心義賣方式，由需要民眾自行投錢取物，以及無償提供給低收入戶家庭使用清倉，未料一名黃姓女子，卻大方的將倉庫當成自家開的，自行開一輛小貨車前往搬走嬰兒車、嬰兒床及安全座椅等高價物後離去，負責人事後見黃女未告知且未投錢下就搬走物品，怒向警方報案，林口分局根據監視影帶查出黃女身分後逮捕到案。

警方調查，位於林口的某處倉儲於昨（12）日因柳姓負責人要結束營業清倉退租，因此想透過做愛心方式，將倉儲內的各式嬰兒用品，以無償或低價方式出售給低收入戶或有需要者，且有意將剩餘物品送至花東偏鄉有需要的家庭。

但柳男在倉儲門口複製愛心錢箱，希望民眾能在取走物品後，依自己愛心投錢，未料昨（12）日上午近10點期間，黃姓女子竟自己開著一輛小貨車，前往倉庫載取嬰兒車、嬰兒床、嬰兒安全座椅等12樣物品後離去。

柳姓負責人事後查看，發現倉庫物品短少，經調誒監視器，發現黃女並未投錢後就取走物品，曲解其做愛心本意，柳姓負責人因此希望相關人能歸還物品，讓物資提供給真正有需要之人，因此才決定報警處理並提吿竊盜。

林口警分局獲報後，隨即組成專案小組，並至該工廠周邊調閱監視器積極偵辦，經鎖定犯案車輛後，透過循跡模式，於二小時左右在土城區查獲涉案女子，訊後依竊盜罪送辦。