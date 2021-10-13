大陸一名男子近日因為出現血尿到醫院求診，檢查發現他有嚴重的膀胱結石問題，於是立刻安排手術，豈料竟取出200多顆結石，總重量達195公克，其中4、5顆結石的直徑更是超過2公分，讓一旁的醫護看了都非常傻眼。

綜合陸媒報導，上海市金山區一名張姓男子，過去曾因脊髓損傷做過截肢手術，在手術後並沒有任何不適，然而近日突然出現血尿問題，於是前往上海亭林醫院檢查，豈料做了電腦斷層掃描後卻發現，男子的膀胱幾乎都被結石塞滿，情況非常嚴重。

醫生指出，張姓男子有雙腎積水、雙側輸尿管擴張伴積水，以及長期泌尿道感染，如果不盡快動手術，嚴重的話將可能引發尿毒症，男子在醫生的建議之下，很快就同意實施手術；在長達75分鐘的手術裡，光是取結石就耗時30分鐘，最後順利取出200多顆結石，其中直徑超過2公分的結石約有4、5顆，總重量共195公克，連醫護人員都感到不可置信，直言是從醫以來第一次看到。

據《都市新聞》報導中介紹，相較於其他泌尿系統器官，膀胱的空間比較大，因此如果結石保持不動，就不會有疼痛的感覺，患者的典型症狀為排尿中斷，需要換一下姿勢才能繼續排尿，但如果結石反覆移動，就會對膀胱產生刺激，導致尿頻、尿急和尿痛等症狀。

由於泌尿系統結石的成因有很多，建議要養成4種生活習慣，避免結石找上門，包含大量飲水、多吃鹼性蔬果並少吃動物內臟、定期接受尿酸檢查、堅持運動。