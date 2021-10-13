立法院副院長蔡其昌為替台灣基進黨立委陳柏惟澄清，陳柏惟是反對採購大陸疫苗，所以陳在立法院表決投反對票；國民黨團今赴北檢控告蔡其昌妨害名譽。蔡其昌今受訪表示，國民黨持續用抹黑、謊言作為罷免陳柏惟的理由，他只是看不下去，出來還原事實，國民黨連幫忙陳柏惟的人都要一起告，這個不是惡霸，什麼叫惡霸。

蔡其昌表示，他只是還原陳柏惟在立法院表決，否決國民黨提案的過程，原因在於陳柏惟反對很可能採購到大陸疫苗，並非反對採購疫苗，國民黨把這種事拿來當罷免理由，是欺騙鄉親。

蔡其昌說，仔細看國民黨的提案內容，可以知道當時WHO認證的清單裡面，是包含大陸疫苗的，而且當時的現貨市場，國際重要疫苗品牌都缺貨，最多的是大陸的疫苗，所以陳柏惟投下反對票，主因是反對可能買到大陸疫苗。

面對國民黨團對他提告妨害名譽，蔡其昌反擊表示，國民黨立法院黨團日前在他主持院會時，在議場罵了1個多小時，言語非常難聽，到底是誰在妨害名譽。

蔡其昌反譏國民黨，「我到今天為止沒有宣布要選台中市長，不用急著幫台中市長盧秀燕打擊我」。

蔡其昌強調，只要走得對、走得正，沒有私心來為台中市民服務、讓立法院可以運作，這些伎倆沒有甚麼好擔心、害怕的。