今（13）日上午11時35分，民眾在新北市貢寮區東興宮與雙溪河出海口沙灘發現一具浮屍，警、消獲報到場，見死者為年約60多歲男子，身穿黃色T恤、藍色牛仔褲，頭髮稀少，身上無任何證件，明顯已死亡多日。

經瑞芳分局偵查隊鑑識人員到場採證，死者無明顯外傷，指紋因腐爛已經無法採集，將依規定報請檢察官相驗。