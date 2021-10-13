福隆沙灘驚見男屍 身穿黃色T恤、牛仔褲 死亡多日 15:242021/10/13 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾今在瑞芳沙灘發現一具浮屍。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（13）日上午11時35分，民眾在新北市貢寮區東興宮與雙溪河出海口沙灘發現一具浮屍，警、消獲報到場，見死者為年約60多歲男子，身穿黃色T恤、藍色牛仔褲，頭髮稀少，身上無任何證件，明顯已死亡多日。 經瑞芳分局偵查隊鑑識人員到場採證，死者無明顯外傷，指紋因腐爛已經無法採集，將依規定報請檢察官相驗。 宜蘭神祕沙灘 研議預警性封閉機制 合庫銀重視資安 數位轉型見成效 #到場 #死者 #福隆沙灘 #驚見 #男屍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《熱門族群》9月營收落漆免驚 健身器材業者Q4迎高峰 13:262021/10/13 財經 永不放棄的愛 育見孩童未來 13:012021/10/13 生活 老翁颱風夜外出迷途 竟從楊梅走了15公里到八德 11:002021/10/13 社會 富士全錄公司爆遭掏空2億 營業本部長聲押禁見 07:452021/10/13 社會 紅襪淘汰光芒 赫南德茲 再見一擊 04:102021/10/13 運動天地 小黃司機被活埋 砂石廠廠長因關鍵1動作遭羈押禁見 14:442021/10/13 社會 路上見「6666」鐵支車牌 一查價格眾人驚呆 11:412021/10/13 生活 溫昇豪自評「10年來最滿意作品」 大讚《茶金》堪比《王冠》 14:332021/10/13 娛樂 快訊／明曜百貨驚傳確診者足跡 今緊急停業消毒 14:062021/10/13 生活 追求心靈平靜！屏東男呆坐河床6天 石頭劃記天數 11:072021/10/13 社會 台灣市場首見 阿發智能客服自主行銷 04:102021/10/13 產業特刊 社會熱門新聞 運鈔車遭貨車攔腰撞爆炸起火 2保全燙傷 3千萬現金狀況曝光 - 社會 真的是天兵！新制「5＋11」役男街頭操練拍片PO網 軍方傻眼 - 社會 副駕駛座翹腳後果多慘？她大腿骨折插進屁股X光片驚悚曝 - 社會 軍人趁主人送客爬上床 扒褲硬上女賓：不會射在裡面 - 社會 文青女友真面目「性慾強又能吃」 廢宅哀嚎招架不住 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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