新北市林口區忠福路南勢二街交叉路口13日下午近1時許，發生貨車與運鈔車相撞車禍，車禍後車輛竄出火勢，據了解，運鈔車內有3000萬現鈔，另一輛貨車上方則是載送一般貨物，所幸整起事故，未波及到車內貨物鈔票，兩駕駛事發當下緊急逃出車外。

林口貨車、廂型車相撞竄火花 2駕駛燒燙傷 警消急赴救援 (翻攝照片／戴上容新北傳真)

警消人員獲報到場，緊急布滿水線，火勢於15分鐘內撲滅，2名駕駛分別為26、30歲男性，均為保全人員，兩人在逃生時被火勢燙傷，所幸傷勢輕微，均被送往林口長庚醫院，詳細事發原因仍待警方釐清。