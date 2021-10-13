運鈔車遭貨車攔腰撞爆炸起火 2保全燙傷 3千萬現金狀況曝光 15:232021/10/13 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林口貨車、廂型車相撞竄火花 2駕駛燒燙傷 警消急赴救援 (翻攝照片／戴上容新北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市林口區忠福路南勢二街交叉路口13日下午近1時許，發生貨車與運鈔車相撞車禍，車禍後車輛竄出火勢，據了解，運鈔車內有3000萬現鈔，另一輛貨車上方則是載送一般貨物，所幸整起事故，未波及到車內貨物鈔票，兩駕駛事發當下緊急逃出車外。 林口貨車、廂型車相撞竄火花 2駕駛燒燙傷 警消急赴救援 (翻攝照片／戴上容新北傳真) 警消人員獲報到場，緊急布滿水線，火勢於15分鐘內撲滅，2名駕駛分別為26、30歲男性，均為保全人員，兩人在逃生時被火勢燙傷，所幸傷勢輕微，均被送往林口長庚醫院，詳細事發原因仍待警方釐清。 疑視線死角釀禍 桃園9旬翁牽腳踏車過馬路遭大貨車輾斃 台中聯結車疑煞車失靈 撞上對向4輛汽車釀5傷 #運鈔車 #林口 #3000萬 #貨車 #廂型車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 閃紅、黃燈仍互不相讓 南投埔里2車相撞 白車四輪朝天 21:532021/10/11 社會 烏日環中高架汽車撞雙載機車翻覆 1騎士壓車下無生命跡象 17:582021/10/11 社會 桃園砂石廠側牆破洞坍塌 計程車駕駛遭活埋2小時死亡 08:332021/10/12 社會 台中17噸大貨車撞行人 男卻卡50公尺外汽車底亡 女駕駛嚇壞 10:032021/10/12 社會 桃園單車騎士擦撞拖板車 悲成輪下魂 12:152021/10/12 社會 屏東高樹2砂石車遭沖走 出動直升機、怪手救4民眾 09:132021/10/12 社會 受困南澳海蝕洞 驚魂17小時 長浪阻斷回程路 直升機吊掛救出16人 04:102021/10/12 焦點要聞 瑞芳公車疑打滑自撞護欄 擋風玻璃碎裂 3人送醫 13:382021/10/12 社會 明道大學史瓦帝尼籍男大生 騎車自撞電桿頭部重擊亡 13:022021/10/13 社會 改裝二行程小50飆到150公里 上百名飆仔彰濱高鐵站當賽車場 14:542021/10/12 社會 撞到違停車堅持不和解 結果巷子16輛違停車通通被開單 21:572021/10/12 社會 社會熱門新聞 運鈔車遭貨車攔腰撞爆炸起火 2保全燙傷 3千萬現金狀況曝光 - 社會 真的是天兵！新制「5＋11」役男街頭操練拍片PO網 軍方傻眼 - 社會 副駕駛座翹腳後果多慘？她大腿骨折插進屁股X光片驚悚曝 - 社會 軍人趁主人送客爬上床 扒褲硬上女賓：不會射在裡面 - 社會 文青女友真面目「性慾強又能吃」 廢宅哀嚎招架不住 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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