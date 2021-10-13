國高中生從9月22日起陸續開打輝瑞／BNT，不少專家及醫師提醒，接種後不宜劇烈運動。不過一名家長痛訴，女兒上周五打完疫苗出現暈針，中午就請假回家，結果雙十連假結束回學校上課，卻因未繳交作業，被教師罰80下交互蹲跳，令她氣憤將其PO上網「這不算是激烈運動嗎？」

原PO於今（13）日稍早於臉書社團《爆怨公社》指出，就讀國中三年級的女兒於上周五（8日）施打第一劑BNT疫苗，接種後出現暈針反應，中午就向學校請假返家休息，所以並沒有抄到聯絡簿。

原PO表示，女兒回家後就開始出現打疫苗的副作用，包括全身性痠痛、持續性發燒到37.5度，因此雙十連假3天都在家裡，直到昨（12）日再回到學校上課，卻因為少交4項作業，而被教師體罰80下交互蹲跳，令她氣憤地問「打完疫苗不能激烈運動不是嗎？」

原PO說，當初在簽疫苗接種同意書時，就曾利用Line跟教師及體育教師溝通，接種後要避免跑步、伏地挺身、仰臥起坐或開合跳等運動，豈知才打完沒幾天，女兒就發生這種事，「我真的很生氣，大家有什麼想法嗎？」

貼文曝光不到一個小時，隨即引發上百網友討論，多數人認為，「4個作業沒帶，還真是優良」、「體罰固然誇張，妳的小孩四個作業全沒帶更誇張」、「先不論是否體罰！交作業這不是學生應盡本份嗎？」、「沒抄到聯絡簿，也可以詢問教師吧」、「沒抄聯絡簿，可以打電話問同學」、「沒帶4樣作業，家長就不用督促嗎？」。

不過原PO也在留言處補充說，教師帶國中的孩子也很辛苦，若孩子作業未交，當然可以體罰，孩子也該為自己的行為承擔，「但我的重點在於剛打完疫苗，不能劇烈運動」。