台灣永續能源研究基金會今（13）日公布2021 首屆「台灣永續行動獎」得獎名單，元大金控及旗下子公司元大銀行、元大人壽、元大投信共獲得五項獎項肯定，其中，元大金拿下環境永續金獎肯定，對此元大金指出，元大金控以聯合國永續發展目標（SDGs）為藍圖，將社會、環境、公司治理（ESG）融入企業文化與營運策略，發揮金融業核心職能，擴大永續金融影響力，以積極為後代推動更好的未來，在「環境永續」、「社會共融」、「經濟發展」面向上發揮正向影響力。

元大金及旗下各子公司此次獲獎概況，以及得獎亮點如下：

1、元大金控獲環境永續金獎肯定

元大金控重視氣候變遷，規劃完整清晰的減碳藍圖，透過執行SBT科學減碳目標專案，朝向2050年淨零排放目標持續深耕，是接軌國際趨勢的綠色環境先鋒，也是全台首家承諾2023年前使用綠電比率達10%的金融業者，領先同業導入「內部碳價機制」，實現「碳排放成本內部化」，更有效率執行減碳，超前部署為碳權交易暖身，再加上領先布局的綠電交易，是金融業界減碳典範；元大金控具有深厚的環境、能源管理系統基礎，將具體作為融入日常營運中，所有子公司含營運據點100%執行每日廢棄物秤重統計回報、通過溫室氣體及水足跡盤查，透過數據資料系統化減少能資源耗用，全方位提升永續管理績效，獲得台灣永續行動獎環境永續金獎肯定。

2、元大銀行全通路數位理財協助年輕世代小額投資累積財富

元大銀行以「全通路數位投資理財服務」在經濟發展面向中獲得台灣永續行動獎肯定。元大銀行觀察到年輕小資族群擁有小額投資的強烈需求，為創造社會效益設計普惠金融商品與服務，在數位通路上，推出優質基金百元投資、日日扣服務，與線上申購優質基金定期定額終身0元手續費優惠專案，從數據資料顯示，小額投資客戶約有90%是首次申購基金，成功吸引新戶與年輕世代加入數位投資理財行列。

3、保險商品融入金融包容性 元大人壽促進社會共融

元大人壽發揮金融保險本業專業知識，推動保險教育普及化，獲得「台灣永續行動獎-社會共融」獎項肯定。為確保弱勢和低所得民眾，不分年齡都能得到基本保障，元大人壽積極開發並推動團體年金、小額終老及微型保險；在服務面，秉持「公平待客」的精神，除了設立公平待客網站與維持管理客戶的服務品質，更重視客戶個人資料及資訊安全，通過第三方驗證機構多項認證；元大人壽長期推動產學合作及推廣金融知識，藉由行遍全台的「元大人壽小樹陪伴列車」，將風險概念推廣給偏鄉弱勢學童。

4、元大投信ESG台股基金 提供投資永續未來選擇

國內公募基金龍頭元大投信基於普惠金融精神，推出嶄新配息機制的台股基金，研發可任選扣款日的「日日扣」定期定額功能，協助投資人退休理財規劃。元大投信與時俱進，於2020年擬定盡職治理政策，期望透過企業議合、落實股東行動主義等方式，協助被投資公司提升ESG三大面向表現，發揮影響力投資，與被投資公司共榮；並率先與晨星合作，公佈旗下基金晨星永續投資評級評鑑結果，嘗試結合國際、國內、學術與產業資源，建構ESG與USR（大學社會責任實踐）新典範。元大投信卓越表現，已連年獲得TCSA台灣企業永續獎肯定，今年更獲得台灣永續行動獎「經濟發展」及「社會共融」2獎項肯定。