為改善水體環境，提升水中溶氧及友善生態環境，強化水體自淨能力，環保署補助臺南市政府辦理缺氧河段增氧試驗計畫，採用工研院奈米級氣泡曝氣機及成大水工所增氧設施，並結合智慧連控及即時監測，提高河川溶氧及作為魚庇設施，提供良好水域環境，以改善死魚事件發生之情形。

13日環保署透過實體模場及線上實場連線方式展示河川水質改善成果，除於現場展示奈米級增氧機模組，並視訊連線說明臺南運河增氧系統現場運作情形，自動偵測水體溶氧低於2mg/L時啟動曝氣設施，當溶氧提升至6.5mg/L時自動關閉減少能耗，透過智慧自動化裝置即時改善低溶氧水體，強化水質自淨能力，並透過驗證相關技術大幅提高水體溶氧之效能，未來期能將此系統有效持續推動應用於低溶氧河段，有效提升河川水質。

環保署水保處長顏旭明表示，臺南市轄臺南運河、三爺溪有部分河段處於低溶氧狀態，其中臺南運河於新臨安橋與金華橋間之運河「盲段」，受二側海水漲潮影響，水體流動性差，水質不佳，歷年溶氧偏低，有時候會造成魚類死事件發生，依據試驗計畫在該盲段處監測結果顯示，受季節、氣溫及藻類活動等因素影響，造成其夜間溶氧有時候會低於2mg/L，不利魚類生存，經分析可能為河川中藻類於夜間進行呼吸作用所致，環保署與臺南市政府（水利局）共同合作試驗計畫，購置30台曝氣機分區運轉，提高臺南運河低溶氧河段水中含氧量，活化水體生態環境，改善河川水質。

工研院奈米氣泡曝氣機主要透過液相流體及氣相介質之流量調配，在特定壓力下撞擊融合產生細氣泡注入水體中，因具有停留時間較長且氣泡接觸面積較大等優勢，可快速提升並穩定水體含氧量。成大水工所曝氣機係採用泵浦葉片和鼓風機葉片複合設計，鼓風機吸入空氣和泵浦抽河川深處水送入充分混合，經噴嘴噴出，達到輸送微細氣泡水流的功能，可有效供給水體的含氧量。