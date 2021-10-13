速寫藝術家李賜民指導長者畫出金山美景，還可將畫作轉印到馬克杯上。（新北市立圖書館金山分館提供）

從事室內設計工作40多年、現年67歲的速寫藝術家李賜民，年輕時因工作暫別繪畫，直到退休重返家鄉才又重拾畫筆，今年重陽節李賜民將在金山分館推出創作個展，同時免費開設銀髮速寫課，教在地長者用畫筆勾勒出與眾不同的家鄉風情。

李賜民表示，自高中離鄉，在外地工作40餘年之後，再回到金山，覺得家鄉的景色既熟悉又陌生，因而開始佇足北海岸各地取景作畫，透過速寫重新親近家鄉，也成為退休後另一種「慢活」的人生態度。

「速寫，沒有好壞對錯，也不是比快，而是將眼前所見結合當下的心情畫出來。」李賜民說，因為速寫家鄉風景，讓他感受到金山多種不同的樣貌與視角，所以到圖書館義務教學，希望和在地鄉親分享，讓長輩們也可以透過日常取材，一筆一筆將自己的故鄉畫出來，展現出金山在地最樸實的生命力。

阿公阿嬤在李賜民的指導下，用畫筆畫出金山美景，同時將自己的畫作轉印在馬克杯上，製作獨一無二的「專屬紀念品」，度過一個不一樣的重陽節。

金山分館主任蕭千惠說，重陽節搭配李賜民「燭夢舞臺，嶼您有約」創作個展，至11月11日止同時推出免費的「速寫我的樂活人生」阿公阿嬤的畫畫課，希望透過速寫藝術家的創作分享與速寫教學，帶金山的銀髮長者創作自己的家鄉回憶。