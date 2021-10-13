許文融13年前在三義興建宅邸正式落腳長住三義。（謝明俊攝）

許文融三義宅邸庭園中到處可見他的銅雕作品。（謝明俊攝）

許文融親自引領苗栗縣長徐耀昌介紹自己銅雕作品。（謝明俊攝）

許文融的錭雕作品在兩岸交流中扮演了重要角色。（謝明俊攝）

許文融自己設計的美術館外型。（謝明俊攝）

前法務部長施茂林到場祝賀許文融美術館動土。（謝明俊攝）

前調查局長王福林（左起）、前法務部長施茂林、苗栗縣長徐耀昌、前彰化縣長卓伯源等到場參加動土典禮。（謝明俊攝）

海峽兩岸知名國畫家許文融，13年前到苗栗縣三義鄉覓地築宅落地長住，持續從事國畫、銅雕創作，在多位企業財團好友的鼓勵下，許文融利用宅邸1隅空地來興建私人美術館，13日上午動土，包括苗栗縣長徐耀昌、前彰化縣長卓伯源、前法務部長施茂林、前調查局長王福林都到場祝賀，徐耀昌歡迎許文融長住三義，替國際慢城帶來更豐沛的藝文素養。

出身彰化的國畫家許文融，除了國畫書法外，也擅長銅雕藝術，除了獲選為台藝大傑出校友外，也在台藝大執教多年，10年前才放下教鞭，許文融先後獲得中山文藝創作獎、中興文藝獎章、吳三連文藝創作獎、全球文化藝術薪傳獎以及10大傑出青年，作品在兩岸3地知名美術館都曾展出。

許文融作品最為人所津津樂道的，是在兩岸交流中扮演了重要角色，2007年連戰採用許文融的作品「台灣風物圖卷」以及銅雕作品「出發」，贈送給胡錦濤，2009年海基會董事長江丙坤也以許文融的作品「台灣風物圖卷」贈送大陸官員，2012年的APEC年會「連胡會談」，連戰再度選用許文融作品「湖光山色日月潭」贈予胡錦濤，使得許文融的畫作及銅雕在大陸享有相當知名度。

許文融在少年時期就展露了美術天分，但因家窮，以半工半讀方式讀完復興美工夜間部，靠著畫電影畫板、送報、在公館夜市擺攤賣熱水瓶等工作養活自己，完成學業，並考進台藝大前身國立藝專，作品持續拿下國內知名藝獎，並歷任東方工專、萬能技術學院、台藝大教授等教職，並為北京大學、華中科技大學的客座教授。

13年前，許文融看中苗栗縣國際慢城三義的優美環境，在雙湖村雙草湖購地修築庭園式住宅，正式落腳三義，在多位企業財團好友的鼓勵下，以庭園1隅興建成個人美術館，並以三義的美麗山形，加上個人書法，成為美術館的外型，並於13日上午舉行動土典禮。

苗栗縣長徐耀昌在文觀局長林彥甫的陪同下，參加美術館動土典禮，並由許文融親自引領介紹家中典藏國畫及銅雕等作品，許文融相交滿天下，包括前法務部長施茂林、前調查局長王福林及前彰化縣長卓伯源都親自到場祝賀並參加動土儀式，徐耀昌除了祝福工程圓滿順利外，也希望許文融替慢城三義帶來更多的藝文涵養。