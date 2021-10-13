距離NBA開季剩不到10天了，目前熱身賽正火熱進行中，各隊也都陸續擺上主力陣容應戰，讓新成員能彼此多熟悉配合，其中湖人和巫師就是大家非常關注的焦點，今年夏天湖人為得到明星控球韋斯布魯克(Russell Westbrook)，送出主力戰將庫茲馬(Kyle Kuzma)等人加上選秀籤。

What will Kyle Kuzma's season averages look like in his first year with the Wizards?



(via @WashWizards)pic.twitter.com/3TGXGnw8Bs — Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) October 13 2021

而對於湖人和庫茲馬的球迷來說，新賽季他們會有怎樣的表現，或許就是他們關注的焦點了，庫茲馬在首場熱身賽10投3中表現低迷，但因為是首次與球隊上陣、熱身賽的緣故，他並沒有打太久，相信暫時低迷的表現僅供參考，不過若他能提早進入狀況，球迷想必也會安心許多。

Kyle Kuzma with his best game of the preseason so far 🎯



24 PTS

8/12 FG

6/8 3PT

7 REB

2 AST

29 MIN @kylekuzma (via @NBATV)pic.twitter.com/QIrMRgAo46 — Overtime (@overtime) October 13 2021

今天巫師對上暴龍的比賽庫茲馬表現就很突出，他總計出賽29分鐘，砍下全場最高的24分，還有7籃板2助攻1抄截，命中率12投8中、外線8投6中、罰球3投2中，非常出色，可惜巫師最後以5分差輸給暴龍，另外新同學「KCP」波普(Kentavious Caldwell-Pope)砍下15分、哈瑞爾(Montrezl Harrell)拿下17分。

這三位新成員今天都上場超過20分鐘，相信已慢慢得到教練的重用，新球季也非常有機會成為主力球員，搭配上丁維迪(Spencer Dinwiddie)、「九指神射」貝坦斯(Davis Bertans)，再等到八村壘傷癒歸隊，這將是一支非常有潛力的球隊，庫茲馬也有望延續「湖人魔咒」。

Have to like the ball movement on this play which led to a Kyle Kuzma three. pic.twitter.com/HZQb8Pgytc — Chase Hughes (@ChaseHughesNBCS) October 12 2021

過去不少湖人出產的年輕球員都遲遲打不出身手，如英格拉姆(Brandon Ingram)、蘭道爾(Julius Randle)、羅素(D'Angelo Russell)、克拉克生(Jordan Clarkson)、朗佐鮑爾(Lonzo Ball)等人都在離開湖人後找到自己的生存方式，雖然庫茲馬待在湖人已經有一段時間，但他也才26歲，生涯仍值得大家期待。