甫成軍的台中在地職籃球隊「台中太陽隊職業籃球隊」13日與聯新國際醫療策略結盟合作，未來設在台中北區台體大聯新運醫中心將給予球員全方位醫療照護，減少運動傷害並確保球員可以在球場上發揮最強戰力。

太陽隊職業籃球隊與聯新運醫13日舉行簽約記者會，在台中市運動局局長李昱叡見證上，台中太陽隊總經理汪蔚傑和聯新國際醫療集團總執行長張煥禎共同簽署締結策略聯盟；張煥禎表示，將提供球員全方位的健康醫療與精準運動醫學照護，並為每位球員建立健康檔案，一旦發生受傷或生病，將針對每位球員的個別狀況，立即進行檢查治療無縫接軌。

他也強調，聯新國際醫療提供的精準運動醫學模式，具有五大特色：精準檢測、精準訓練、精準醫療、精準復健、以及精準回場評估，藉此可在訓練期間就找出球員潛在的受傷因子，並依據檢測報告訂定訓練計畫，確保每位球員的訓練發揮最大成效。

而目對運動員可能因受訓或競賽產生運動傷害，也能透過精準醫療找出病灶，對受傷部位執行精準治療，並能協助受傷球員精準復健，還能對運動員傷後回場時機做出最有利的判斷。

汪蔚傑表示，此次台中太陽隊與聯新運醫攜手合作，透過全方位健康醫療照護，不僅可以提升球隊戰力，締造雙贏佳績，也將為台中市的籃球運動注入新能量，為台灣的職業籃球發展開啟新頁。