中部打擊犯罪中心發現以何姓主嫌為首的跨境詐欺集團，以高報酬為誘因，招募具經驗詐欺機手，偽裝短期旅遊或打工方式出境至土耳其，承租當地別墅作機房據點，假冒官署詐騙大陸民眾，警方同步執行15處所攻堅搜索，查獲何嫌等11人到案，查扣現金2300餘萬及詐欺不法贓證物，警詢後依《詐欺及組織犯罪防制條例》等罪移送台中地檢署偵辦。

中部打擊犯罪中心偵查第六大隊日前發現以四十一歲何姓主嫌為首的跨境詐欺集團，從台灣為據點，號召2至4個月即可獲利十至數百萬不等高額報酬為誘因，招募具有經驗的詐欺機手至境外從事詐騙工作。

專案小組調查發現，該跨境電信詐欺集團於全球新冠肺炎嚴峻時期，陸續招募台灣及其他國籍的成員擔任詐欺機房機手，偽裝短期旅遊或打工的方式出境至土耳其，承租當地別墅作為機房據點，假冒官署方式詐騙中國大陸地區民眾。

中打報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，並與彰化縣警察局鹿港分局、台中市警察局等單位共組專案小組展開調查。

擒賊先擒王，警方在長期鎖定該跨境詐欺集團的金主、幹部及機手住居所後，持台地方法院搜索票同步執行15處所攻堅搜索，查獲何嫌11人到案，並於幹部住處內查扣不法所得2300餘萬元。

此外，於各搜索點查扣犯罪所用的手機30支、平板電腦7台、筆記型電腦4台、隨身碟8個、教戰手冊、點鈔機、銀行存摺及金融卡1批等詐欺贓證物。

警方調查，該犯罪集團犯罪手法是於土耳其架設「一、二、三線」電信詐欺機房，由何嫌擔任金主，在台灣招募機手，並向特定旅行社業者訂購機票及辦理簽證後安排機手前往境外機房。

大陸民眾接到一線機手的電話時，詐團還有教戰手冊，先佯裝電信業者謊稱有訊息資料外洩，二線機手則扮演公安受理被害人報案，隨後再轉接至三線機手假冒大陸檢察官，誆騙被害人匯款，以牟取不法利益。

全案經警詢後，將包括何嫌等七男四女依《詐欺及組織犯罪防制條例》等罪移送台中地方檢察署偵辦，經台中地檢署檢察官訊問後，向台中地方法院聲請羈押，何嫌等人遭台中地方裁定羈押，台中地檢署偵查終結對涉案金主何嫌等人提起公訴。