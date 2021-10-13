蔡英文總統在國慶講話提到四個堅持引發關注，據轉述，民進黨祕書長林錫耀今在中常會中公布一項最新民調表示，四個堅持獲得民意支持；身兼黨主席的蔡英文總統則表示四個堅持合乎台灣主流民意，不會在壓力下屈服。至於行政院長蘇貞昌昨天在立院與國民黨立委爆發衝突，蔡英文指出，希望台灣是最大公約數，不要在內部找敵人，不要用情緒質詢，也肯定蘇院長的兢兢業業。

據轉述，民進黨祕書長林錫耀會中公布黨最新民調，四個堅持民調中，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，有84％民眾支持觀點；台灣前途由誰決定？95％支持由台灣人民決定，這兩題非常清楚。

據轉述，蔡總統也表示，這四個堅持合乎台灣主流民意，不會在壓力下屈服，也請行政部門提出軍購特別條例，希望朝野支持通過預算。

另據轉述，立法院黨團總召柯建銘報告時指出，總統的四個堅持踩到國民黨痛處，質詢過程才會出現衝突；黨團今也發表聲明，對國民黨立委製造衝突、羞辱蘇院長，給予最大譴責。

綠營幕僚透露，林錫耀今在中常會中報告前述民調，顯示蔡總統的「四個堅持」不但獲得極高的民意支持，「甚至可以說是超主流民意也不為過！」希望朝野各界，大家對蔡總統提出的四個堅持，凝聚最強大的共識，才能夠克服種種難關。

綠營幕僚表示，雖然民調還在進行調查，但只做一天就有如此強烈的民意反映，證明蔡英文總統的國慶演說或者民眾高度認同，也是台灣主流民意的展現。相較於藍營政治人物這幾日的崩潰言論，馬英九還嗆違憲的說法，顯然藍營對於台灣主流民意的了解有相當大的落差。