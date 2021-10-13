行政院院長蘇貞昌12日備詢期間，突失控痛罵國民黨立委鄭麗文「不會像妳這麼不要臉」，引起各界譁然。港媒評論指出，總統蔡英文10日國慶演說時提出「四個堅持」，引發「兩國論」聯想；從這兩人對兩岸議題漸趨極端的發言，可見其正為鞏固黨內權力而努力，他們擔心受到黨內挑戰，演變成為綁在一起的「命運共同體」。

香港媒體《中評社》13日評論指出，蔡英文國慶演說提出「四個堅持」，並直言「中華人民共和國互不隸屬」，態度轉趨強硬，這點讓包括郭國文等民進黨立委都出面緩頰，生怕蔡發言過激「轉不過來」，甚至讓未來兩岸走向險境，如此對民進黨爭取2024大位不見得是好事。

評論表示，除了蔡英文的國慶演說，蘇貞昌面對鄭麗文質詢兩岸、國防議題時，竟突然惱羞成怒痛罵鄭「不會像妳這麼不要臉」，此言一出迅速將朝野關係拉向極度對立。蘇剛上台時也曾展現過這種強勢風格，但任期中間一度收斂，如今再度重拾強勢風格還一舉將藍綠關係推向極端，一方面可能是真的被國民黨立委刺激到，一方面則可能是想激化朝野對立關係，鞏固他的領導權力，並爭取基本教義派的支持力量。

評論分析，蔡英文、蘇貞昌兩人都處在權力末期，他們為了保住權力皆朝極端方向走，難怪之前民進黨內多個派系動作頻頻，意圖將蘇換成其他形象更溫和者，蘇的閣揆大位卻被蔡一手保住，因為蘇幫蔡政府擋住了許多黨內外的質疑；兩人意外在殘酷的黨內「宮鬥」中陷入相似處境，巧妙成為綁在一起的「命運共同體」。