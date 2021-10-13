配合嘉義縣警方的交通安全宣導，一群幼兒園孩童也騎上小哈雷，化身小小交警，卡哇依模樣很吸睛。（嘉義縣警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣警察局今進行宣導活動時，大、小交警協助宣導交通安全超吸睛。（嘉義縣警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣警察局今進行戶外踩街宣導活動時，以警用大型重機擔任隊伍前導車。（嘉義縣警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今上午朴子分局、交通隊、義交等警、民力在朴子果菜市場及周邊大同路、光復路、海通路等路段，進行戶外踩街宣導活動。（嘉義縣警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為擴大宣導110年交通安全月「路口安全新觀念」，嘉義縣警察局交通隊、朴子分局員警騎著重機，前進朴子果菜市場等地踩街宣導，一群幼兒園孩童也騎上小哈雷，化身小小交警，卡哇依模樣很吸睛，果然成功吸引民眾目光。

縣警局表示，有6成以上的交通事故發生在路口，且不因城鄉道路環境不同而有所差異，加速路口安全新觀念的建立，有其必要性與迫切性，加上嘉縣兒少發生意外傷害，以交通事故最多，顯見提升兒少交通安全相當重要。

今上午朴子分局、交通隊、義交等警、民力在朴子果菜市場及周邊大同路、光復路、海通路等路段，進行戶外踩街宣導活動時，不但以警用大型重機擔任隊伍前導車，還邀請朴子市東明幼兒園小朋友騎上兒童版哈雷機車，扮演「交安小騎士」在樸仔脚火車頭公園等定點舉牌宣導，路過的婆婆媽媽看見帥氣小騎士遞上宣導單，都不禁直呼「卡哇依」。

警方表示，希望透過類似宣導活動，呼籲汽機車臨路口落實各項停讓規定，並注意禮讓行人優先通行，也提醒行人，尤其是高齡年長者遵守路權規定，車輛與行人之間彼此尊重，共同營造更友善、安全的交通環境。