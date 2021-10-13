服務或企業要成長千萬不可以有「加拉巴哥群島症候群」。金管會主委黃天牧13日分享服務業或企業若要成功有三要素，一是以客為尊，在金融業即是公平待客；二是利他即是利己；三是立足台灣、胸懷世界，商品設計或服務要能與國際接軌，不要只用自己的標準、活在自己的世界，即加拉巴哥群島症候群。

黃天牧是在參加由工商時報主辦的台灣服務業大評鑑頒獎時，分享他覺得服務業或企業能成功、壯大的三要素，同時他也透露，金管會公平待客評鑑將擴大揭露範圍，2022年是揭露金融業最優20％的名單，2023年會擴大到25％，2024年則擴大到50％，同時會將金融業對高齡與弱勢族群的服務納入評鑑，黃天牧承諾：「金管會對金融服務業服務品質與公平待客有更多要求。」

黃天牧連續二年參與服務業大評鑑頒獎，他也分享服務精神三要點，第一是「以客為尊」，金管會就是公平待客，服務業是最接近每位客人的第一線行業，如何作好服務讓大家感動，就是以客為尊。

黃天牧分享自己親身感動的經驗，即2019年底時去阿根廷參加國際會議，當年因披索貶值50％、物價上漲很嚴重，黃天牧要離開時即想花掉身上披索，於是就在飯店附近禮品店買一個小皮夾，銷售員表示沒有那麼多零錢可找，黃天牧當時也說沒關係就離開了。

後來黃天牧在大廳等車一個多小時，要上車之際，有位女士拍了拍他的肩，拿了30個披索，用西班牙文說這是黃天牧的錢，30個披索相當約新台幣1、2元，這位女店員可能找了很久才找到這位觀光客，讓黃天牧心裡很感動，一直想「這是什麼樣的國家與什麼樣的國民才有這樣的素質，對素昧平生的觀光客有這樣的服務」，讓他對阿根廷產生一種尊敬，強調這樣的服務就是一種感動，從細節上感到感動，

黃天牧說，金融業被評鑑是家常便飯，這幾年特別重視公平待客，未來會擴大揭露評鑑結果，明年20％，後年25％，再來就是揭露50％，會逐步擴大揭露對象。同時會將金融業對高齡與弱勢族群的服務納入評鑑，強調金管會對金融服務業服務品質與公平待客有更多要求。

二利他就是利己。黃天牧談到Tom shoes的品牌，創辦人布雷克·麥考斯基2006年去阿根廷，看到很多小孩沒有鞋穿，回到洛杉磯就決心創業，Tom是tomorrow的簡寫，強調每賣一雙，就附帶送一雙給阿根廷弱勢小孩，用此立意去行銷，幾年內已送一千多萬雙鞋，同時也送了20多萬副眼鏡給弱勢國家小孩，作到了利他，也對企業好。

其次是2019年法國舉行G7會議，法國總統馬克宏透過OECD推動包容企業活動，在全球經濟不平等下，強調成功企業一定是社會的支持，一定要用包容性成長，帶動成長，將成長果實分享給不如自己的企業，利他的精神是企業成長不可或缺的精神，在金融業即是談永續、企業社會責任，強調利他就是利己。

三是立足台灣胸懷世界，台灣的人口與土地面積不大，若企業要成長勢必要放眼台灣以外的市場才能成長，但在成長過程中，千萬不要染上加拉巴哥群島（即科隆群島）症候群，這是1835年達爾文坐著小獵太號在厄瓜多附近發現的群烏，那裡的動植物有獨特生長環境與特性，自行演化，但若脫離當地生態就無法與外界競爭，或者有外來人進來，即會破壞當地生態。

黃天牧說，若企業只注重本土市場的規模，只用本土規格將很難與國際競爭，工商時報服務業評鑑標準是國際標準，若要立足台灣、放眼世界，服務與產品設計時要有國際標準與思維，要跟去跟國際競爭，如金融業要去區域、國際競爭，金管會的監理標準一定要與國際接軌。