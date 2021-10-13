為達我國能源政策淨零碳排目標，環保署長張子敬今於立法院經濟委員會上表示，研擬針對每年排碳2.5萬公噸以上「排碳大戶」徵收碳費，可望於2023年實施，排碳大戶又以鋼鐵、水泥、電力為主要大宗。

立法院經濟委員會今邀請經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫、環保署長張子敬就「如何協助中小企業永續轉型」進行專題報告並備質詢，其中有立委針對企業關心碳費的收取時程提出質詢。

針對碳費的收費標準為何？王美花、張子敬都三緘其口，沒有鬆口；若根據先前討論，每噸從100元到300元收費都有，立委蔡壁如甚至提出，碳費每噸300元起跳，每年以10％調漲；不過，張子敬依照日本等國家為例，每噸也徵收2、3元也有，將與產業談談、了解接受範圍是多少，循序漸進的流程走完再訂出費用。

王美花則表示，碳費價格會與環保署密切配合，提出廠商可以承受的價格，中小企業多沒有達到碳排放大戶標準，受到影響不大。

對於再生能源今年只達到5.5％，與政策規劃的12％目標還有很大距離；國發會主委龔明鑫解釋，今年邊境管制、很多工程師無法如期來台，加上台商回流、重大投資建設等，導致國內用電量增加，政府設定再生能源裝置容量可以逐步達標。