為達我國能源政策淨零碳排目標，環保署長張子敬今於立法院經濟委員會上表示，研擬針對每年排碳2.5萬公噸以上「排碳大戶」徵收碳費，可望於2023年實施，排碳大戶又以鋼鐵、水泥、電力為主要大宗。
立法院經濟委員會今邀請經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫、環保署長張子敬就「如何協助中小企業永續轉型」進行專題報告並備質詢，其中有立委針對企業關心碳費的收取時程提出質詢。
針對碳費的收費標準為何？王美花、張子敬都三緘其口，沒有鬆口；若根據先前討論，每噸從100元到300元收費都有，立委蔡壁如甚至提出，碳費每噸300元起跳，每年以10％調漲；不過，張子敬依照日本等國家為例，每噸也徵收2、3元也有，將與產業談談、了解接受範圍是多少，循序漸進的流程走完再訂出費用。
王美花則表示，碳費價格會與環保署密切配合，提出廠商可以承受的價格，中小企業多沒有達到碳排放大戶標準，受到影響不大。
對於再生能源今年只達到5.5％，與政策規劃的12％目標還有很大距離；國發會主委龔明鑫解釋，今年邊境管制、很多工程師無法如期來台，加上台商回流、重大投資建設等，導致國內用電量增加，政府設定再生能源裝置容量可以逐步達標。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。