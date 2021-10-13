2021湯姆斯盃世界羽球男子團體錦標賽，中華隊13日下午2點半迎戰印尼隊，是想要爭取晉級8強非贏不可的一場賽事，第1點單打由一哥周天成掛帥，要面對世界排名第5的金廷（Anthony Sinisuka Ginting），天哥20比22、16比21無奈吞敗，接下來第2點男雙「麟洋配」李洋／王齊麟上陣，要努力追回點數。

中華隊過去兩屆湯姆斯盃都打進到8強，本屆小組賽首戰2比3飲恨泰國隊，第2戰5比0輕取阿爾及利亞，目前在所屬分組和泰國一樣都是1勝1敗，13日面對目前2連勝的印尼，中華隊必須全力搶勝。

第1點單打周天成首局7比11落後進入技術暫停，回到場上後靠著一波7比0高潮超前比數，隨後更是20比16擁有4個局末點，可惜就差一口氣拿下，反而被金廷連搶6分逆轉拿下；第2局前段兩位好手分數拉鋸，中段金廷連得5分取得12比8領先後，就沒再讓出領先，直落二拿下勝利。