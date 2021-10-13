現在青少年「無機就恐慌」，普遍有手機依賴症。金車文教基金會今天公布調查指出，高達9成青少年使用手機，50.8％每天平均使用超過3小時，假日更高達66％，顯示手機對青少年的重要性與影響力。

金車文教基金會在8月30日到9月20日間，調查國小五年級到高中三年級學生使用手機的狀況，共回收8686份有效網路問卷，在信心水準97％下，有正負3％的抽樣誤差。

調查指出，89.4％青少年使用手機，其中國小有63.7％、國中87.8％、高中達97.9％，年紀愈大使用手機的狀況愈普遍。青少年每天使用手機的時間，50.8％超過3小時，更有26.7％超過5小時。

手機在青少年生活中扮演舉足輕重的角色，調查顯示，青少年最容易因為手機沒電（52.0％）、無法上網（47.7％）和網速過慢（35.4％）而感到焦慮不安。62.3％青少年只要手機電量低於40％就會想要充電，更有68.5％會因此隨身攜帶行動電源。

金車文教基金會總幹事曾清芸說，青少年對手機依賴愈嚴重，建議可以藉由「淨、靜、禁」三個小訣竅：淨空不必要的軟體、淨音不必要的通知及設定手機宵禁時間及空間，來減緩對於手機的依賴。

台北大學教授陳芬苓說，不只是青少年，成人也很依賴手機，像她每天早上起床第一件事就是找手機、看手機的內容。在學校裡面，她若教必修課，會要求學生關手機；但若是教選修課，因為怕選生不來選，所以不能禁手機，但可以明顯感受到學生上課時在看手機，沒多少人在認真聽課。

台藝大戲劇系學生張閔淳表示，他讀高中時，每天早上到校，都要將手機交出以集中保管，這樣讓他上課時比較專心，下課時也可以跟同學一起去福利社，有助提升友誼。但現在的他，一遇到手機沒電或沒網路，就會陷入焦慮，造成困擾，他正設法讓自己不要過度依賴手機來生活。