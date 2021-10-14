吃到飽餐廳因為有豐富的菜色可以自由選擇、還可以無限量拿取食物，深受許多人喜愛，但有網友表示，他上了年紀後吃完吃到飽餐廳都會不舒服，貼文引起共鳴，許多網友也漸漸不太吃吃到飽餐廳了，認為「太油，負擔太重」。

一名網友昨(13日)在PPT上發文表示，她步入30歲後，吃完燒肉吃到飽後都會不舒服，整個身體覺得疲累，甚至有點想吐，還會一直跑廁所。並好奇詢問「燒肉吃到飽會不舒服是什麼原理？」。

貼文一出引起共鳴，許多網友紛紛表示「老了，消化沒那麼快了」、「老了之後，這些東西對身體本來就很傷，現在差不多都不去吃到飽了」、「體質早就改變，吃太油了」、「我吃了都會拉肚子」、「太油了，負擔太重」、「蛋白質吃太多吧」、「該對自己的身體狀態有認知了」。

也有網友建議「到這個年紀，燒肉只適合吃單點的，才不會對身體造成過大負荷」、「牛肉和魚肉一樣貴，寧願吃水產」、「多點瘦肉吧，肥肉真的吃不下去」、「這時候反而更要繼續吃，撐過就是你的」。