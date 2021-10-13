挺蘇貞昌 蔡英文：民主不是貼標籤或扭曲。本報資料照

行政院長蘇貞昌昨天在備詢時，與國民黨立委爆發激烈口角；民進黨主席蔡英文今中常會中表示，民主是歡迎不同想法的人來討論激盪，但絕對不是貼標籤或扭曲。

蔡英文指出，昨行政院蘇院長備詢時，遭遇到情緒性的質詢。她想提醒，民主是歡迎不同想法的人來討論激盪，但絕對不是貼標籤或扭曲。蘇院長領導的行政團隊，在全球疫情下戰戰兢兢，讓台灣守住了一波又一波的疫情，維持國家穩健運作、經濟持續穩定發展，這些都有目共睹。

她說，不同政黨，可以基於不同的政策看法，給予更好的建議，這是民主政治、監督制衡的真諦。情緒性的發言，不但沒有辦法聚焦有意義的討論，對當事人也不公平。我相信，這也不是台灣人民所樂見。

她說，「我還是要強調」，民主政治，政黨之間一定有所競爭，但為了國家，必須以台灣人民的最大公約數為基礎，大家才能在同一條船上，一起往前進。

她表示，要再一次呼籲，台灣的挑戰很多，在自己人裡面找敵人，無助於國家發展；只有找出彼此的最大公約數，團結起來、尋找共識，台灣才能迎向下一個階段的挑戰。謝謝大家。