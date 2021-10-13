儲能業者立達儲能13日與美國Powin Energy以線上方式正式簽約，由立達儲能獨家取得Powin Energy台灣總代理。配合政府「能源轉型、綠電先行」的發展計劃，搶台灣儲能市場商機。

簽約典禮冠蓋雲集，星能電力董事長朱記民及台電電力調度處處長吳進忠及眾多能源相關業者及銀行團等均紛紛與會。立達儲能董事長莊嘉原表示，儲能是未來趨勢，預估台灣儲能需求容量至少達到2000百萬瓦（MW）以上，吸引許多業者爭相投入。

美國Powin Energy擁有10年的儲能設備設置經驗，在全球累計設置超過100處案場，已裝置及已簽約的儲能系統總容量已達2800MWh。這次立達儲能成為Powin Energy台灣地區獨家總代理，其中吸引立達儲能的就是Powin Energy自主開發「Stack OS」三層安全保護機制，數年來Powin Energy所有案場未曾有過火災紀錄，便可知其獨特安全性。而遍布美國及其他國家的室外儲能裝置，更早已經通過極端氣候的考驗。除此之外，Powin Energy已完成UN38.3／UL1973／UL9540a／UL9540國際認證。而其獨有的長循環壽命、電芯與電池組狀態監測、保固追蹤等功能，更可確保系統長期不中斷運轉，充分保障投資收益。

儲能市場在台灣現況的最大挑戰是「獲利來源的不確定性」，目前在台電AFC競標制度下，台電每天儲能供給需求不固定，當未來儲能市場供過於求的情況之下，競標「容量費」價格就有可能會趨近1元／KWh，剩下的保障只有「效能費」。所以儲能業者的挑戰就是如何確保儲能系統的壽命及效能保證。唯有效能服務壽命越久，才能確保「效能費」領得越多，而「系統效能保證」才能保證收益。

立達儲能是業界唯一提供投資人儲能設備20年保固及效能保證的業者，並提供從土地開發、饋線申請、儲能系統設計、施工及設備維護運轉等服務，提供完整一站式服務。且立達儲能不會在台灣採取任何經銷模式，將獨自與Powin Energy攜手，複製Powin Energy在世界各地的成功經驗，提供台灣各地太陽能、風力及用電大戶等的儲能系統建置服務，為投資者尋求在台灣儲能市場真正穩健獲利的商業模式。