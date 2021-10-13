台南市議會13日進行「加強畜牧場汙染稽查及管理措施」專案報告，多位議員爭相發言要求針對畜牧業各種汙染進行防治與監控，特別是異味的監測與消除。不過，市議員蔡旺詮認為，台南市擁有發展綠色畜牧循環經濟的條件，呼籲市府超前部署爭取碳權交易商機。環保局長謝世傑表示，農委會已優先對5000頭以上規模的養豬業者提供沼氣發電補助；農業局長李建裕則認為，畜牧業者的規模必須夠大才能進行發電。

謝世傑指出，台南市畜牧業被陳情的類別，以異味、臭味占最大宗約72％，其餘為水汙染、環境衛生等。為改善問題及推動綠色畜牧，將由農業局協助畜牧業設備更新從源頭改善，並聘請專家學者現場輔導；環保局則加強取締不法業者，並請農業局協同輔導改善。

其中，在異味防治方面，環保局也陸續推動堆肥簡易密閉、空品監測、加嚴監測標準，並針對被陳情次數較多的畜牧場，在周邊主要道路布建微感器硫化氫15台、氨285台。至於稽查管制方面，從今年1至8月環保局已告發120件，裁處274萬4368元，並進行異味測定19件，其中有2件未符固定汙染源排放標準，依法告發裁罰32萬5000元。

李建裕則強調，將持續加強輔導業者改善畜牧場相關設備設施，以有效解決臭味、水汙染及環境衛生等問題。

蔡旺詮則指出，同樣是氣體汙染，但異味不完全等於碳排放，如果沒有制定專門應對碳排放的措施，汙染將越來越嚴重。他還舉國際大廠雀巢為例，雀巢想在減碳中取得成績，花費13億美元改善畜牧養殖形式，並與12國合作，預計2050年達成淨零碳排的目標。

蔡旺詮認為，畜牧業的碳排量占全球1／5，數量驚人，因此常被認為是不環保的產業，不只國際級的公司未雨綢繆投入減碳行列，國內也有相關案例，像彰化縣的畜牧業者將減少碳排產業化，從中發現碳權交易的商機，2020年3月已正式通過環保署的碳權抵換專案，成為全台第一家完成碳權註冊的畜牧業者，彰化縣政府也從中輔導。

蔡旺詮表示，台南市各項禽畜的數量都在全台第三、四名，也應該有此條件發展綠色畜牧循環經濟，至少必須先從減少碳排放做起。

對此，環保局表示，農委會計畫訂定《養豬場沼氣發電獎勵及補助要點》，獎勵合法登記養豬場設置沼氣發電機，提升畜牧廢水沼氣產生效率及排放標準。該要點主要補助非公司組織經營型養豬場，以飼養5000頭以上合法登記養豬場為優先，2000至4999頭次之，依據在養量或登記飼養量級距，分別補助頭數獎勵、高床設施、雨廢水分流系統、沼氣發電相關設備等項目，不僅可以售電減少成本支出，也可加速廢水處理效率，一舉數得，市府亦鼓勵養豬場踴躍申請。

最後，議會決議建請市府強化畜牧業管理，並積極從源頭改善，針對畜牧業設備更新提高補助為改善誘因，配合稽查取締不法及專家輔導雙管齊下，並從環境衛生管理、廢水資源化、異味防治等3方向，持續推動汙染改善防治策略。

此外，也請市府針對後壁、白河、新營、東山、鹽水及柳營等行政區，長期存在畜牧業異味汙染問題，加強稽查頻率，檢討異味檢測方法及管制標準，並落實現場輔導與複查追蹤，督促違規業者積極改善，共同維護地區環境品質；同時針對經常陳情異味汙染的地區及畜牧場周邊布建硫化氫及氨的微感器，實施空氣品質監測，蒐集相關數據，加強畜牧場異味管制。