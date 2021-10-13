高雄巿每年編列道路挖掘許可費歲入6400萬元，但巿議員陳麗娜發現，真正用於挖管中心的只有1000餘萬，相較其他五都只收每件100元至800元，高雄巿以長度計費，動輒要收上萬元，根本坑人。工務局表示1個月內完成檢討。

陳麗娜13日在巿議會工務部門質詢指出，六都收取道路挖掘許可費，北市、桃園1件800元、新北400元、台南250元、台中只要100元，唯獨高雄巿的算法是長度乘以3.5，再乘以1平方公尺54元，換算100公尺要收1萬8900元。

她提到，去年問過同樣問題，得到的回答是因為高雄巿幅員廣大，增加道路巡查人員也要費用。但翻了預算書卻發現，挖管中心編的道路挖掘許可費高達6400萬元，其中只有1043萬用於挖管中心，其他5357萬元卻都進了巿庫。

簡直坑人！陳麗娜說，這件事非常不合理，即便廠商挖路要付費，但挖管中心把巡查人員費用算進去也才編了1043萬元，剩下的錢都進巿庫，等於是不義之財，不正當的錢入巿庫就是不對，當拿則拿，不當拿就不應該這樣編。