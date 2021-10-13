屏東男子劉正富遭指控2004年捲入一起鬥毆致死案，被法院判處9年徒刑定讞，劉正富透過冤獄平反協會聲請再審獲准，且因罪證不足改判無罪，高雄高分院13日再審更一審判決結果再度翻盤，法院發現案發時多部車輛大燈未關，足以讓在場人員辨認劉正富面貌，也有許多人指證劉正富當時在場，因此法官李炫德認定劉正富有罪，判刑8年4月，可上訴。

判決指出，2004年8月19日晚間阮姓少年與林姓少年因為一名女子爭風吃醋，發生感情糾紛遭到林姓男子毆打，阮姓少年心有不甘，便向周姓友人哭訴，周男、阮姓少年、林姓少年等人20日凌晨約林男在屏東縣萬巒鄉萬金營區大門前談判。

沒想到，雙方談判未果，兩邊人馬持木棒及鐵條等武器大打出手，周男與2少年人數眾多、聲勢浩大，林男遭痛毆後隨即逃跑，但林的友人包男疑似在衝突中遭前往助陣的劉正富不斷毆打，導致包男頭部受到重擊倒地，送往醫院急救後仍不治。

劉正富遭依傷害致死罪判處9年徒刑定讞，台灣冤獄平反協會幫劉正富向最高檢察署提起非常上訴3次遭駁回，提出二次再審時，法官認為當時案發現場沒有路燈，無法辨識劉正富有參與群眾鬥毆，加上多名證人指證程序有所瑕疵，因此認定罪證不足，大逆轉獲判無罪。

而無罪結果出爐後，檢察官提出上訴，最高院發回更審，高雄高分院審理期間，發現周男人馬所騎乘的2部機車、白色自小客車、黑色休旅車的大燈均未熄滅，車燈亮度足以辨識在場成員的人臉面貌，且警詢時就有多人指稱包男是受到劉正富猛烈攻擊致死，因此李炫德認定劉正富當時在場，將他依傷害致死罪判處8年4月徒刑，全案仍可上訴。