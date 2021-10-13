台中市桐林社區有荔枝、龍眼及蜂蜜等豐富在地農產，農民製成各式美味果乾。（陳淑芬攝）

清水區是台灣中部新石器時代文化牛罵頭文化遺址，當地文化工作者研發出多元豐富的在地文創品。（陳淑芬攝）

中市社區總體營造自2015年起連續6年拿到文化部績效評鑑全國最佳的績優等級，文化局往年社區文化之旅場場秒殺，今年受疫情影響改推社區伴手禮。中市文化局副局長施純福13日在記者會表示，今年邀請6個特色社區合作推出4款文化伴手禮，推廣象徵山、海、屯及城區在地文化與農產特色。

台中市文化局與大雅區麥鄉休閒農業觀光協會、神岡區溪洲社區、外埔區農業創生協會、清水區牛罵頭文化協進會、霧峰區桐林社區及台中市幸福三寶文創產業合作協會，合作推出涵蓋山、海、屯及城區的4款「社區文化伴手禮」，13日在全安堂太陽餅博物館舉辦發表會。

施純福指出，中市以社造區推廣在地人文歷史、自然風貌，目前疫情趨緩，經濟要振興，社區也需要鼓勵，「台中購物節」即日起至12月9日登場，歡迎民眾走訪台中支持社區發展，在「台中市社造推動網」也可購買

神岡溪洲社區理事長王明洲表示，今年雖受到疫情深度文化之旅停辦，文化局推出「就想和禮宅一起」的社區伴手禮活動，以多元方式推廣社區特色產品。

桐林社區發展協會執行長林淑鈴表示，有荔枝、龍眼及蜂蜜等豐富在地農產，農民製成各式美味果乾，社區並成立生態教室，附近還有九九峰步道，歡迎大小朋友到社區來場生態小旅行。

文化局4款「文化伴手禮」包括有「祈福回味」禮盒內含」桂圓、麥芽糖、麻荖及土地公悠遊卡；「微醺旅人」禮盒，有紅酒、芒果乾、乳酪絲及海線文創品；「果香旬味」禮盒，有各式果乾；「舊城滋味」禮盒，有太陽餅、羅氏秋水茶、舊城故事漫畫與鳳梨乾等。