婦人沒花半毛錢搬走12樣商品（翻攝照片／戴上容新北傳真）

柳姓嬰兒用品業者近日開放泰山倉儲，以無償、低廉價格出售商品給低收入戶或需要的民眾，所得與剩餘物資捐贈給弱勢家庭，昨12日，業者發現有婦人沒付錢就帶走12樣商品，業者憤而報案，經警方追查，黃婦確有相關需求，但由於業者已提告，警方將依竊盜罪嫌將黃婦移送法辦。

據了解，柳姓業者考量租約到期打算清倉，近日開放泰山區楓江路的一間嬰兒用品倉儲工廠，將物資以無償或是低價方式，出售給低收入戶或是有需要的民眾，賺取所得與剩餘物資，捐贈到花東地區，給有需要的家庭使用。

未料，柳姓業者昨天（12日）中午發現，有名婦人駕駛休旅車到場，一口氣載走嬰兒車、嬰兒床、嬰兒安全座椅等12樣物品，卻一毛錢也沒給，柳姓業者認為自己做愛心的原意遭到曲解，希望婦人物歸原主給真正有需要的人，因此憤而提告。

林口警分局泰山分駐所表示，獲報後經調閱監視器，2小時內迅速前往土城學府路找到這名黃姓婦人，初了解，黃婦家中確實有嬰兒用品的需求，但由於業者已提告，警方訊後也只能將她依竊盜罪嫌將她移送法辦。警方補充，目前將持續過濾監視器影像，了解是否有類此情事發生，並依法辦理。