美國蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）13日在微博發帖文，表示將捐款支援受水災影響的大陸山西省，但與7月份蘋果捐款到河南省賑災一樣，帖文並未提及具體的捐款金額。

香港經濟日報報導，山西省在「十一」期間出現暴雨，洪災造成河水氾濫、堤壩崩缺，受災人數高達170萬。此前，騰訊、螞蟻集團、字節跳動等大陸網路巨頭已先後捐款賑災。

庫克13日上午在微博上發表帖文表示，「隨著山西地區逐步復甦，我們想要儘自己的一份力量來支持救災，幫助重建。蘋果將捐款幫助受影響的社區。」帖文獲得超過5000個讚。

報導稱，今年7月河南省出現嚴重水災時，庫克同樣在微博宣布蘋果公司將捐款支持當地救援及重建工作，帖文當時共獲得逾4.5萬個讚。

此外，還有眼尖的大陸網友發現，庫克本次發帖的蘋果手機型號已經變成iPhone 13 Pro Max，而非舊型號的iPhone 12 Pro Max。