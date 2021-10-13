桃園一名人夫阿成（化名）婚後就入獄，妻子卻在他身陷囹圄時，與男友生了2名孩子，阿成不甘被綠滿臉，憤而向妻子提告求償60萬元，桃園地院審後，判女方要賠8萬元為合理。可上訴。

判決書指出，阿成主張於2015年8月與妻子結婚，兩人已於2020年5月離婚，而他自婚後即入獄，並無可能性與妻子生子，豈料，他卻於2017年接獲戶政事務所的來函，稱他當爸了，多了一個兒子，雖兒子隔日即夭折，但父親欄位仍是他名字。

阿成控訴，2020年10月間，他又再被戶政事務所通知有一個小孩尚未申報出生登記，阿成不滿妻子一再與他人發生性行為且懷孕生子，已嚴重侵害他的婚姻，讓他內心承受巨大痛苦，憤而提告向妻子求償60萬元。

阿成的妻子坦承有生下2名子嗣，但辯稱阿成入獄時，曾向她說，「妳在外面可以找男朋友」，也同意會與她離婚。

桃園地院法官經查後認定，女方所產下的2子均非阿成受胎所生，且女方確實有通姦的行為，已侵害阿承身為配偶的法益，因此求償有理，惟阿成在婚後即入獄，並無法履行同居義務，2人僅能透過探監與書信聯絡，審酌後，4日判女方要賠8萬元為合理。可上訴。