國旅券已經抽出60萬名幸運兒，交通部觀光局參山國家風景區管理處結合台灣觀巴業者，擴大推出振興5倍券與國旅券優惠來搶客，即日起參山處推廣13條新路線，加碼贈送限量喔熊旅遊防疫包，送完為止，請遊客即刻規劃專屬於親朋好友與閨蜜家人的私房旅行，2人成行，暢遊參山。
參山處表示，因應疫後旅遊型態重塑，交通部觀光局與參山處積極輔導「台灣觀巴」各旅行社調整遊程內容，以精緻體驗、在地深度主題旅遊為特色，串連觀光圈與轄內各觀光亮點與多元產業，全新推出13條「台灣觀巴」優質套裝新遊程。
參山處指出，竹苗地區推薦「乘風遊新竹～探索科技百年老城一日遊」、「雪霸國家公園觀霧i自然風情二日遊」、「新竹不一樣、樂遊獅頭山一日遊」、「新竹唯美打卡景點一日遊」、「浪漫台三線、漫活客庄休閒農遊二日」、「新竹五峰部落走讀林間 1 日遊」及「浪漫台三線~內灣＋橫山大山背 1 日遊」、「南庄向天湖秘境1日遊」及「車之道體驗中心、勝興老街、舊山線鐵道1日遊」等9條路線。
中彰地區則推薦「武陵＆福壽山花果雲霧之旅二日遊」及「春花夏果秋楓冬雪 福壽山.梨山.武陵繽紛四季之旅」、「彰化網紅必遊-就愛八卦山一日遊」及「走入鹿港雲林歷史長廊 體驗傳統藝術生活的時光之旅」等4條路線，每一條都是經過精挑細選、內容相當豐富。
參山處指出「台灣觀巴」全程採預約制，不必自己開車，免煩惱迷途、疲勞駕駛，還可以享受一路上專人服務及導覽解說，最少2人成行，不用擔心人數不足不能出團。報名資訊與更多優惠詳情，請查詢「台灣觀巴」官網（https：／／www.taiwantourbus.com.tw）。
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