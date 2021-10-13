疫情趨緩，澎湖縣宣布14日起暫停機場、港埠及漁船入境快篩，未來仍將視疫情變化適時重啟入境快篩措施。

澎湖縣府表示，國內本土疫情逐漸緩和，9月30日起迄今已13天無增加本土案例，尤其澎湖COVID-19疫苗接種第一劑涵蓋率已達成常住人口91％、第二劑涵蓋率41％，所以防疫會議決定14日起澎湖暫停海空運旅客、漁船入境快篩。

縣府指出，澎湖機場及港口快篩站於9月10日重新啟動，截至今日機場、港埠篩檢站共計篩檢1萬1653人次（含機場入境旅客7121人次、港埠入境旅客4532人次），快篩陽性有5人，後經核酸檢驗(PCR)複驗結果均為陰性。

為了防堵疫情從海上滲入，漁船至台灣交易漁獲返澎後同日同步也啟用船上人員一律接受篩檢，至今累積篩檢人數107人，全數檢測都是陰性。

縣府表示，三軍總醫院澎湖分院及部立澎湖醫院仍有提供採檢服務，另於二、三級離島包括七美、望安、將軍、鳥嶼、吉貝衛生所設置「COVID-19社區採檢點」，提供民眾快速篩檢服務。

縣府強調，即日起澎湖縣暫停入境快篩，將動員醫護量能及行政人力全面投入第二劑疫苗施打，提升疫苗二劑涵蓋率及流感疫苗接種作業。